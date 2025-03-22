На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь. Об этом сообщила пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ.

Отмечается, что представители ПЦУ в присутствии правоохранителей повредили замок боковой двери и проникли в храм. Городские власти поддержали захват и даже способствовали перерегистрации уставных документов Свято-Пантелеимоновского храма.

7 марта в Черкассах представители ПЦУ захватили Свято-Михайловский кафедральный собор, принадлежащий УПЦ. Внутри здания были установлены государственные символы Украины — трезубец и национальный флаг.

11 февраля сообщалось, что сторонники ПЦУ пытались захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической УПЦ в Винницкой области. Представители территориальной общины решили пройти перерегистрацию из УПЦ в ПЦУ, а также оформить права собственности на храм. Представители УПЦ при этом хотели оставаться под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в связи с чем организовали дежурство.

Попытка захвата была осуществлена, когда настоятель храма протоиерей Анатолий Киричук отправился в паломническую поездку. Однако сторонники ПЦУ столкнулись с сопротивлением со стороны верующих УПЦ. Для решения ситуации на место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые опечатали здание.

Ранее в захваченном ПЦУ Троицком храме осквернили богослужебные книги.