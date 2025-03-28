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В Киевской области взяли под контроль второй храм канонической УПЦ

ПЦУ захватила храм блаженной Ксении Петербургской в Киевской области
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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили второй за день храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области. Об этом сообщили в эфире местного телеканала «Первый казацкий».

«Второй храм УПЦ захвачен в Белой Церкви… Рейдерами был отобран у православных христиан храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ», — говорится в сообщении.

До этого сторонники ПЦУ захватили Свято-Пантелеимоновский храм канонической УПЦ в городе Белая Церковь. Отмечается, что представители ПЦУ в присутствии правоохранителей повредили замок боковой двери и проникли в храм. Городские власти поддержали захват и даже способствовали перерегистрации уставных документов Свято-Пантелеимоновского храма.

28 марта Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

Ранее Захарова оценила начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры.

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