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В Раде сообщили о захвате Успенского храма УПЦ в Черновицкой области

Депутат Рады Дмитрук: Успенский храм Черновицкой области отобрали у УПЦ
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Успенский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области был захвачен местными националистами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Только что был захвачен Успенский храм УПЦ в селе Дубовцы Черновицкой области. Полиция, присутствовавшая на месте, игнорировала обращения верующих остановить преступление», — сообщил парламентарий.

По его словам, здание захватили представители некой националистической организации, приехавшие из Ивано-Франковской области.

28 марта стало известно, что представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Блаженной Ксении Петербургской Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области.

До этого в том же городе сторонники ПЦУ захватили Свято-Пантелеимоновский храм. В присутствии правоохранителей они повредили замок боковой двери и проникли в церковь.

Ранее в РПЦ допустили, что часть мощей Киево-Печерской лавры могут вывезти за рубеж.

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