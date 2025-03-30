Муфтий Гайнутдин рассказал о молитвах мусульман за бойцов СВО

Российские мусульмане поддерживают военнослужащих и молятся за тех, кто выполняет задачи в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.

Перед торжественным намазом в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрама он сказал, что верующие мусульмане молятся за российских бойцов, их семьи и близких. Он отметил, что чувство патриотизма, любовь к Родине и желание ее процветания — вот за что воюют россияне.

«Наша страна победила в Великой Отечественной войне, победим и на СВО», — заключил муфтий.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом.