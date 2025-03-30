Муфтий Гайнутдин назвал условие сохранения ислама в России

Ислам в России распространился мирным и добрым примером, и только в таком виде возможно его дальнейшее существование. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Несмотря на все попытки расшатать в нашей стране единство, разрушить межнациональный и многорелигиозный мир и согласие, я предостерегаю каждого из вас: не поддавайтесь на провокации, сохраняйте мир в душе, пусть из ваших уст, от ваших рук исходит только благое», — заявил он.

По словам Гайнутдина, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исламу и личным примером показывает уважение ко всем святыням народов мира, в том числе к исламу, священному Корану и святому пророку Мухаммаду.

Помимо этого, муфтий поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее толпы празднующих Ураза-байрам в Москве попали на видео.