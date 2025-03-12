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Ректору агроуниверситета Нижнего Новгорода продлили арест

Ректору агроуниверситета Нижнего Новгорода Воротникову продлили срок ареста
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НГАТУ

Ректору Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игорю Воротникову продлили срок ареста до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Информацию подтвердили в областном суде.

14 января сообщалось о задержании Воротникова. Он обвиняется в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Предположительно, он фиктивно зачислял в вуз иностранцев и получал за них премии.

Воротников возглавляет Нижегородский ГАТУ с 15 февраля 2024 года. До этого он год занимал должность и. о. ректора, а еще ранее был проректором по научной и инновационной работе Вавиловского университета.

В июне 2024 года был арестован ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке за докторскую диссертацию своей жены.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.

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