В Нижнем Новгороде задержали проректора ПИМУ

Правоохранители задержали первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным журналистов, в университете проходят обыски.

В декабре 2024 года по подозрению во взяточничестве был арестован проректор ПИМУ по административно-хозяйственной работе Сергей Савелов. Следствие считает, что в период с 2017 по 2019 год он получил 500 тысяч рублей от компании за обеспечение победы на аукционе по ремонту вентиляционных систем.

14 января сообщалось о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова. Его обвинили в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Предположительно, он фиктивно зачислял в вуз иностранцев и получал за них премии.

Воротников возглавляет Нижегородский ГАТУ с 15 февраля 2024 года. До этого он год занимал должность исполняющего обязанности ректора, а еще ранее был проректором по научной и инновационной работе Вавиловского университета.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.