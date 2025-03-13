Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Нижнем Новгороде задержали проректора ПИМУ

РБК: в Нижнем Новгороде задержали первого проректора ПИМУ Вожика
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Правоохранители задержали первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным журналистов, в университете проходят обыски.

В декабре 2024 года по подозрению во взяточничестве был арестован проректор ПИМУ по административно-хозяйственной работе Сергей Савелов. Следствие считает, что в период с 2017 по 2019 год он получил 500 тысяч рублей от компании за обеспечение победы на аукционе по ремонту вентиляционных систем.

14 января сообщалось о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова. Его обвинили в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Предположительно, он фиктивно зачислял в вуз иностранцев и получал за них премии.

Воротников возглавляет Нижегородский ГАТУ с 15 февраля 2024 года. До этого он год занимал должность исполняющего обязанности ректора, а еще ранее был проректором по научной и инновационной работе Вавиловского университета.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами