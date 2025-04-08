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В кабмине РФ высказались о ценах на электроэнергию

Мишустин: РФ должна сохранить низкие цены на электроэнергию
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Цена на электроэнергию в России является одной из самых низких в мире, это преимущество необходимо сохранять. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Сейчас цена киловатт-часа в России одна из самых низких в мире. И, конечно, наша задача сохранить это важное преимущество для граждан и для бизнеса», — сказал он.

В марте текущего года стало известно, что региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах России пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам и применили к ним повышающий коэффициент до 1,8.

До этого сообщалось, что Минэнерго России планирует ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Соответствующий законопроект предполагает, что новые потребители с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт будут платить за электроэнергию не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности (по принципу take-or-pay). Задачей нового законопроекта названа оптимизация строительства сетей и сдерживание роста цен на электричество.

Ранее россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в июле.

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