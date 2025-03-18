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В регионах РФ пересмотрели диапазоны тарифа на электроэнергию

«Ъ»: в 42 российских регионах пересмотрели диапазоны тарифов на электроэнергию
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Unsplash

Региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах Российской Федерации пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам и применили к ним повышающий коэффициент до 1,8. В их числе Московская область, регионы Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, Дальнего Востока, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

С января 2025 года в 76 регионах действует дифференциация тарифов на электроэнергию по трем диапазонам в зависимости от объемов потребления. Согласно постановлению правительства, на уровне 3900 кВт·ч в месяц установлен «льготный» первый диапазон. Второй диапазон ограничен 6000 кВт·ч в месяц, а превышающие его показатели относятся к третьему диапазону.

Текущей зимой девять субъектов РФ с уровнем газификации менее 5% могли применять повышающий сезонный коэффициент на отопительный период — 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазона. Однако впоследствии правительство изменило эту норму. Теперь по решению властей регионов этот коэффициент для людей, которые проживают в негазифицированных жилых или садовых домах с электроотоплением, может применяться в любом субъекте в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления.

До этого сообщалось, что Минэнерго России планирует ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Соответствующий законопроект предполагает, что новые потребители с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт будут платить за электроэнергию не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности (по принципу take-or-pay). Задачей нового законопроекта названа оптимизация строительства сетей и сдерживание роста цен на электричество.

Ранее россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в июле.

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