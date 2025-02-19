В РФ могут ввести новый порядок оплаты счетов за электричество

Минэнерго России планирует ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Проект предложения ведомства размещен на портале публикования проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект предполагает, что новые потребители с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт будут платить за электроэнергию не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности (по принципу take-or-pay). Задачей нового законопроекта названа оптимизация строительства сетей и сдерживание роста цен на электричество.

До этого в России сообщили о резком росте цен на электричество для частных домов.

С 1 января текущего года России стали взимать плату за электричество по дифференцированным диапазонам. Главной целью введения подобной системы федеральные власти называли борьбу с нелегальным майнингом криптовалюты.

Ранее были названы российские регионы с самым быстрым ростом темпа потребления сети.