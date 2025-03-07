Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в июле

Доцент Коваленко предупредила о росте тарифов на ЖКХ в июле до 15%

Подорожание услуг ЖКХ ожидается в июле. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Стоимость тарифов ЖКХ увеличится на 4–15% в зависимости от конкретного региона.

«Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан», — сказала она.

До этого стало известно, что Государственная дума запросила у российских регионов информацию по поводу повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ.