МВД сообщило подробности о стрельбе в колледже на Ямале

МВД: в колледже в Новом Уренгое cтудент совершил один выстрел из пневматики

Студент стрелял в одном из колледжей Нового Уренгоя (ЯНАО) из пневматического пистолета. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.

По информации ведомства, молодой человек совершил один выстрел, который был, предварительно, случайным.

«Подросток установлен, он не скрывался. Решение будет принято по итогам проверки. Она еще не завершена», — сказали в пресс-службе.

Днем 8 апреля стало известно, что студент устроил стрельбу в одном из колледжей Нового Уренгоя. Сообщалось, что никто не пострадал, поскольку пуля попала в интерактивную доску. Прокуратура ЯНАО организовала проверку по данному факту.

В январе в школе №47 в Московском районе Рязани произошла стрельба. Подросток выстрелил из травматического пистолета в голову 14-летнего ученика. Скорая помощь экстренно доставила пострадавшего с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево.

Ранее уголовное дело о халатности завели после поножовщины в школе Нижнего Новгорода.