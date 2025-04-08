На Ямале студент открыл стрельбу в колледже

Студент открыл огонь из огнестрельного оружия в колледже в Новом Уренгое. Об этом сообщили агентству РИА Новости в управлении МВД по Ямало-Ненецкому АО.

По предварительным данным правоохранителей, никто не пострадал, поскольку пуля попала в интерактивную доску.

На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

7 апреля в Екатеринбурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в школу, показал коробку и заявил, что там бомба. Охранники воспользовались тревожной кнопкой и вызвали бойцов Росгвардии, которые задержали нарушителя общественного порядка. Детей и учителей в это время вывели на улицу.

В конце марта охранника школы в Ямало-Ненецком АО оштрафовали из-за ученика, который устроил там стрельбу. По версии следствия, из-за бездействия охраны школьник смог пройти в здание с пистолетом, из которого на уроке физики произвел два выстрела в окно, а затем выстрелил в одного из школьников, причинив тому вред здоровью средней тяжести.

Ранее в Калининграде психически больной мужчина с ножами ворвался в школу.