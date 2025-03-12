Уголовное дело о халатности завели после поножовщины в школе Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завели дело о халатности после нападения подростка с ножом

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о халатности в отношении работников школы, в которой подросток ранил ножом двух одноклассников. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что 11 марта восьмиклассник принес в школу нож и в связи с личной неприязнью к двум одноклассникам нанес им удары в область шеи и живота. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По версии следствия, подобное происшествия стало возможным из-за небрежного исполнения работников школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Известно, что нападавшего подростка задержали на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. По предварительной версии, причиной его агрессии могла стать травля со стороны потерпевших.

До этого охранник школы рассказал, как подростку удалось пронести в учебное учреждение нож. По его словам, на тот момент в школе не работала рамка при входе, сейчас ее включили. Помимо этого у охранника не было металлоискателя, чтобы обнаружить режущий предмет в сумке учащегося.

Ранее школьник из Нижнего Новгорода выложил видео после ранения ножом в шею.