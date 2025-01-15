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В Рязани произошла стрельба в школе

Mash: в Рязани в школьника выстрелили из травматического пистолета
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Global Look Press

В школе №47 в Московском районе Рязани произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что подросток выстрелил из травматического пистолета в голову 14-летнего ученика. Скорая помощь экстренно доставила пострадавшего с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево.

13 января сообщалось, что в Мурманске один человек пострадал во время стрельбы по автобусу. Инцидент произошел в центре города, на остановке проспект Ленина. По данным Telegram-канала «Мурманск сейчас», молодой человек использовал травматический пистолет. На кадрах с места происшествия заметно, что у транспортного средства треснуло стекло. Как рассказали очевидцы, находившиеся на остановке, сначала неизвестный целился в них, но в результате попал в автобус. Во время инцидента пострадал пожилой мужчина.

Ранее в Петербурге юноша поссорился с соседкой по коммуналке и выстрелил в нее.

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