Охранник госсекретаря США подрался с полицейскими в Бельгии

Washington Examiner: в Бельгии задержали охранника Рубио за драку с полицией

Охранник госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио подрался с полицейскими в бельгийском Брюсселе. Об этом пишет газета Washington Examiner со ссылкой на источники.

Сотрудники Дипломатической службы безопасности (DSS) 31 марта приехали к отелю Amigo, чтобы подготовить его к прибытию начальства на встречу глава МИД государств НАТО. Журналисты утверждают, что один из охранников вышел из себя из-за закрытия бара и напал на его сотрудников. После этого он атаковал приехавших полицейских.

По данным газеты, сотрудника охраны задержали, но отпустил после вмешательства американского посольства. В госдепе уже подтвердили журналистам, что слышали о сообщениях про инцидент и «изучают их».

До этого сообщалось, что Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США. Как утверждает CNN, Рубио выглядит «разочарованным» в роли, которая уступает по значимости традиционным полномочиям госсекретаря.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс отметил 10-летие отказа своей матери от алкоголя прямо в Белом доме.