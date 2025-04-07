Джей Ди Вэнс отметил с матерью в Белом доме необычный юбилей

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, что отметил 10-летие отказа своей матери от алкоголя прямо в Белом доме.

«В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой», — написал политик.

Вэнс — автор мемуаров под названием «Элегия хиллбилли», в которых он описал свое бедное детство и социально-экономические проблемы американской глубинки.

В частности, он рассказывал о том, что его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием занималась бабушка, которая «любила Господа», «слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Книга стала бестселлером по версии New York Times, в 2020 году режиссер Рон Ховард снял по ней одноименный фильм.

А в марте стала известная еще одна любопытная деталь о семье Вэнса. Выяснилось, что теща вице-президента США продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности, против которой выступает ее зять. Вэнс отмечал, что, несмотря на это, любит свою тещу и смиряется с разногласиями во взглядах родственников.

Ранее Вэнс заявил об ошибочном мнении политиков ЕС насчет угрозы со стороны РФ.