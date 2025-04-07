Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джей Ди Вэнс отметил с матерью в Белом доме необычный юбилей

Джей Ди Вэнс отметил в Белом доме 10-летие отказа матери от алкоголя
close
X

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, что отметил 10-летие отказа своей матери от алкоголя прямо в Белом доме.

«В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой», — написал политик.

Вэнс — автор мемуаров под названием «Элегия хиллбилли», в которых он описал свое бедное детство и социально-экономические проблемы американской глубинки.

В частности, он рассказывал о том, что его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием занималась бабушка, которая «любила Господа», «слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Книга стала бестселлером по версии New York Times, в 2020 году режиссер Рон Ховард снял по ней одноименный фильм.

А в марте стала известная еще одна любопытная деталь о семье Вэнса. Выяснилось, что теща вице-президента США продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности, против которой выступает ее зять. Вэнс отмечал, что, несмотря на это, любит свою тещу и смиряется с разногласиями во взглядах родственников.

Ранее Вэнс заявил об ошибочном мнении политиков ЕС насчет угрозы со стороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами