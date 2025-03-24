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Женщина угодила под колеса трамвая в Петербурге и попала в больницу в тяжелом состоянии

В Петербурге женщина угодила под колеса трамвая возле метро
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Shutterstock/Happy_Nati

В Петербурге 38-летняя женщина попала под колеса трамвая, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 марта неподалеку от станции метро «Дунайская» на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Управлявшая трамваем 65-летняя женщина, проезжая у дома 126 по Бухарестской улице, вне зоны пешеходного перехода сбила пешехода. Пострадавшая двигалась параллельно ходу транспортного средства.

В результате аварии женщина получила травмы, подробной информации о ее состоянии не поступало. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оценили ее состояние как тяжелое. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на Урале водитель переехал женщину с ребенком на пешеходном переходе.

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