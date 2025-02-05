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Студентка угодила под колеса машины в Петербурге и попала в больницу

«Фонтанка»: в Петербурге студентка попала в больницу после аварии на дороге
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РИА Новости

В Петербурге 20-летняя студентка угодила под колеса автомобиля и попала в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 5 февраля, когда девушка шла по пешеходному переходу возле дома №22 по Лермонтовскому проспекту. В этот момент ее сбила машина — подробные обстоятельства случившегося не раскрываются.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее открытую травму головы, сотрясение, перелом основания черепа, кости в районе лобка и двух позвонков в поясничном отделе. Состояние студентки оценили как тяжелое, ее госпитализировали.

До этого в Самарской области пять человек пострадали в ДТП с фурой. Инцидент произошел в Шигонском районе, на 19-м километре трассы в обход Тольятти.

Ранее в Подмосковье BMW разрезало пополам в жестком ДТП.

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