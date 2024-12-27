Подросток угодил под колеса авто в Петербурге, переходя дорогу на красный свет

78.ru: в Петербурге подросток переходил дорогу на красный свет и попал под авто

В Петербурге 15-летний подросток попал под колеса авто, переходя дорогу на красный свет. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел напротив дома №23 на Литейном проспекте. Подросток переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, и на него наехала иномарка Genesis G70 с 30-летним водителем за рулем.

В результате аварии несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы бедра. Его состояние оценили как средне тяжелое.

Сообщается, что управлявший иномаркой водитель с начала текущего года 68 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Из них 62 два раза за превышение скорости. При этом все штрафы у мужчины оплачены. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Петербурге школьница попала под машину, переходя дорогу на красный свет.