Жившие в оккупации жители Курской области получат льготы на жилищные сертификаты. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства.

Он уточнил, что эта мера также распространяется на жителей приграничья, вывезенных на территорию Украины в результате боевых действий.

Хинштейн рассказал, что у курян есть возможность раздробить жилищный сертификат. Например, полученные средства направить на приобретение и строительство жилья. Прежде владелец сертификата мог потратить деньги либо на покупку, либо на строительство.

В случае потери постоянного и единственного жилья из-за чрезвычайного случая куряне могут получить жилищный сертификат, предоставляющий субсидию на покупку квартиры (70 тыс. рублей за 1 кв. м). Сертификаты выдает министерство строительства Курской области. По данным на февраль 2025 года, жители Курской области получили более 6,6 тыс. сертификатов, из них реализованы 2 тыс. на общую сумму 11,9 млрд рублей.

Ранее у переселенцев в Курской области возникли проблемы с выплатами из-за семейных ссор.