Украинский дрон ранил двух бойцов подразделения «Орлан» в Белгородской области

Двое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в поселке Красная Яруга.

​​​​​​​«Один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, второй — касательное осколочное ранение правого плеча», — написал глава региона.

Пострадавшие были госпитализированы в Краснояружскую центральную районную больницу, где им окажут необходимую медпомощь и переведут в областную клиническую больницу в Белгороде, отметил Гладков.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. По его данным, 19 сбили над территорией Курской области и четыре — над Белгородской областью.

Накануне поздним вечером на территории села Борки Валуйского округа Белгородской области украинский дрон атаковал двух 16-летних подростков. В результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ один мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, поверхностную рану головы и множественные осколочные ранения рук и ног, второй — осколочные ранения плеча и ноги средней тяжести. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Валуйскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.