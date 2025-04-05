Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Гладков: при атаке беспилотника ВСУ на Березовку пострадали три человека

Три человека пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому автомобилю. В результате ранения получили 15-летний подросток и двое взрослых мужчин.

По словам главы российского субъекта, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. В настоящее время врачи скорой помощи везут его в детскую областную клиническую больницу.

«Одного мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица, рук и ног доставляют в областную клиническую больницу», — отметил Гладков.

Губернатор добавил, что третий пострадавший также находится в тяжелом состоянии. Его уже доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Сейчас медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

«Оперативные службы работают на месте», — подчеркивается в заявлении.

Днем 5 апреля Гладков сообщил, что военные ВСУ в течение суток выпустили 91 беспилотник и 60 боеприпасов по Белгородской области. Атакам подверглись населенные пункты в 12 районах региона.

Ранее в Белгородской области после удара украинского БПЛА загорелся частный жилой дом.