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В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранены двое несовершеннолетних

Гладков: в результате атаки украинского дрона ранены двое подростков
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Станислав Красильников/РИА Новости

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области ранения получили двое 16-летних подростков. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел на территории села Борки Валуйского округа. В результате сброса взрывного устройства с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) один подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, поверхностную рану головы и множественные осколочные ранения рук и ног, второй — осколочные ранения плеча и ноги средней тяжести. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Валуйскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

7 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

6 апреля дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов под Белгородом.

Ранее три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.

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