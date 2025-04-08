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Победитель «Танцев со звездами» признал вину по делу о хищении у «Калашникова»

ТАСС: Леденев дал признательные показания по делу о хищении у «Калашникова»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев дал признательные показания по делу о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» в рамках гособоронзаказа.. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

За пару дней до этого другой фигурант дела — технический руководитель организации «Интертехника» Алексей Морохов — дал признательные показания в рамках уголовного дела.

ТАСС писал, что Морохову организовали очную ставку с соучредителем «Интертехники» Леденевым. Из документов следует, что Морохов назвал Леденева соучастником преступления. Технический директор находится в СИЗО, а соучредитель — под домашним арестом. Согласно документам, суд также запретил Леденеву без разрешения следователя покидать пределы жилого помещения, в котором он проживает, общаться с лицами, не являющимися его близкими родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать любые средства связи и интернет.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения у концерна «Калашников». Другим фигурантом этого дела является технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор «Ивановских ковшей» Алексей Морохов. Он был заключен под стражу в ноябре.

Ранее главу таганрогского «Звезда-Стрела» осудили за хищение средств гособоронзаказа.

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