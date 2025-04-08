У станции метро в Стамбуле раздался взрыв

У расположенной в западной части Стамбула станции метро Yenibosna линии M1 прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел около 23:03 мск. Взрыв сопровождался яркой вспышкой, после чего начался пожар. В расположенных по соседству домах отключилось электричество, в некоторых заработали генераторы.
К 23:25 мск прибывшие по вызову пожарные потушили возгорание.
Взрыв и пожар не повлияли на работу станции метро.
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3 ноября в турецком Чоруме произошел взрыв в жилом доме.
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