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У станции метро в Стамбуле раздался взрыв

У станции метро Yenibosna в Стамбуле произошли взрыв и пожар
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Alikam1896/commons.wikimedia..com (CC BY-SA 4.0)

У расположенной в западной части Стамбула станции метро Yenibosna линии M1 прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 23:03 мск. Взрыв сопровождался яркой вспышкой, после чего начался пожар. В расположенных по соседству домах отключилось электричество, в некоторых заработали генераторы.

К 23:25 мск прибывшие по вызову пожарные потушили возгорание.

Взрыв и пожар не повлияли на работу станции метро.

28 декабря сообщалось, что взрыв произошел в жилом здании на северо-западе Турции.

В ноябре на нефтеперерабатывающем заводе Tupras в турецком городе Измит произошел взрыв. По словам мэра города, инцидент случился во время плановых учений.

3 ноября в турецком Чоруме произошел взрыв в жилом доме.

Ранее на макаронной фабрике в Турции произошел взрыв.

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