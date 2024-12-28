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Взрыв произошел в жилом здании на северо-западе Турции

Взрыв произошел в жилом здании на северо-западе Турции, есть пострадавшие
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Mustafa Kaya/Global Look Press

В жилом доме в провинции Коджаэли на северо-западе Турции прогремел взрыв, в результате которого есть раненые, сообщает газета Turkiye.

«В одном из жилых сооружений в Коджаэли произошел взрыв газа», – указывается в статье.

После взрыва начался пожар, который был быстро потушен.

Согласно данным издания, 10 человек получили ранения и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

В ноябре на нефтеперерабатывающем заводе Tupras в турецком городе Измит произошел взрыв. К зданию завода направили пожарных, машины скорой помощи, а также силы безопасности.

До этого в северной части Турции произошел взрыв в пятиэтажном жилом здании, в результате несколько человек пострадали.

Ранее на макаронной фабрике в Турции произошел взрыв.

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