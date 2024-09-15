На макаронной фабрике в Турции произошел взрыв

Взрыв произошел на фабрике по производству макарон в городе Хендек, который находится в турецкой провинции Сакарья. Об этом пишет NetGaste.

По информации издания, после взрыва над заводом начал подниматься густой дым. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Кроме того, власти Сакарья направили сюда силы безопасности муниципалитета.

Журналисты уточнили, что спасатели эвакуировали сотрудников предприятия на случай повторного взрыва или возникновения пожара. Сейчас завод оцеплен.

«До сих пор неясно, что стало причиной взрыва на фабрике <...>. Прибывшие на место экспертные группы продолжают работу по установлению деталей произошедшего», — говорится в материале.

Ожидается, что о причинах ЧП гражданам сообщат в ближайшее время.

При этом телеканал NTV заявил о 20 пострадавших, сославшись на предварительные данные. Однако точная информация о количестве раненых пока не поступала.

13 сентября в городе Дзержинске в Нижегородской области произошел взрыв на металлургическом заводе «Орион». В результате пострадал 35-летний аппаратчик, у которого диагностировали термические ожоги 70% тела.

Ранее на химическом заводе в Германии произошел мощный пожар.