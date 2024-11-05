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На нефтеперерабатывающем заводе в Турции произошел взрыв

NTV: на нефтеперерабатывающем заводе Tupras в Турции произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе Tupras в турецком городе Измит произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал NTV, который опубликовал кадры от очевидцев.

На видео видно, как от объекта поднимается дым. К зданию завода направили пожарных, машины скорой помощи, а также силы безопасности. Пока не привели подробностей, в какой части предприятия произошло ЧП.

Мэр муниципалитета Коджаэли Тахир Бююкакын заявил, что взрыв прогремел во время плановых учений. Огонь оперативно локализовали. Официальных данных о пострадавших пока нет.

До этого в США произошел мощный взрыв на заводе по переработке аккумуляторов в городе Фредериксон в штате Миссури. После взрыва на заводе начался крупный пожар, сопровождающийся выделением плотного токсичного дыма, в результате чего сотрудников завода и живущих поблизости людей пришлось срочно эвакуировать.

Ранее пожар в Гамбурге уничтожил фасад стейк-хауса известной сети Block House.

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