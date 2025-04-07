В Новом Уренгое ученик напал с ножом на школьницу

СК: в Новом Уренгое мальчик напал на школьницу и ранил охранника ножом

Ученик напал на школьницу в Новом Уренгое и ранил охранника. Об этом сообщили в СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«7 апреля 2025 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с другой ученицей», — говорится в сообщении.

Удар пришелся охраннику в щеку. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Заведено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

Недавно в Москаленском районе Омской области отчим напал с ножом на брата и сестру, трехлетнего мальчика спасти не удалось. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В момент произошедшего мать детей находилась на сохранении беременности в больнице, ожидая рождения третьего ребенка.

Ранее женщина «разнесла» автомобиль и попала на видео в Приморье.