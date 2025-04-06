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В Омской области отчим изрезал ножом пасынка и падчерицу

В Омской области отчим напал с ножом на двоих детей
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Shutterstock

В Москаленском районе Омской области отчим напал с ножом на брата и сестру, трехлетнего мальчика спасти не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Омск».

По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения напал с ножом на трехлетнего пасынка и несовершеннолетнею падчерицу.

Мальчик получил многочисленные ножевые ранения, спасти его не удалось. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. В момент произошедшего мать детей находилась на сохранении беременности в больнице, ожидая рождения третьего ребенка.

В региональном СК от официальных комментариев воздержались, сообщив, что на месте происшествия работает следственная группа.

До этого сообщалось, что в Ставрополе подросток заступился за мать и ударил отчима ножом. 43-летний мужчина поссорился со своей сожительницей, в ссору матери и отчима вмешался 17-летний пасынок. Юноша схватил нож и вонзил его в голову мужчине. Пострадавшего удалось спасти, его здоровью был причинен тяжкий вред. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее мужчину доставили в больницу с ножом в голове после ссоры с пасынком из-за яичницы.

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