В Германии полиция задержала двух человек после стрельбы у здания суда

Полиция задержала двух человек после стрельбы у здания суда в городе Билефельд

Полиция задержала двух человек после стрельбы у здания земельного суда в городе Билефельд в Германии. Об этом сообщил портал Focus Online со ссылкой на полицию.

Издание отметило, что причастность задержанных к преступлению еще не установлена. Также на месте инцидента нашли орудие преступления.

Полиция разыскивает третьего возможного участника перестрелки.

Стрельба у здания суда в Билефельде произошла во вторник, 25 февраля. По данным СМИ, во время инцидента в суде проходило заседание по делу о расправе над известным боксером косоварского происхождения Бесаром Нимани, которого не стало в марте 2024 года. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека, они попали в больницу.

До этого сообщалось о другом инциденте, который произошел в Берлине: 19-летний беженец из Сирии напал на приехавшего из Испании 30-летнего туриста возле мемориала Холокоста. Испанец попал в больницу, а нападавший был арестован.

Ранее в Германии 18-летнего чеченца обвинили в подготовке теракта в посольстве Израиля.