Главу завода «Ростеха» в Саратове обвинили в злоупотреблениях полномочиями

Главу завода «Ростеха» в Саратове обвинили в злоупотреблениях на гособоронзаказе

Гендиректора Конструкторского бюро промышленной автоматики (КБПА) концерна «Радиоэлектронные технологии» Максима Шихалова обвинили в превышении полномочий. Об этом сообщили в Саратовском областном суде.

«Шихалов Максим Львович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285.4 УК РФ. 22 марта 2025 года он был задержан», — говорится в сообщении.

Шихалову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 год и 28 суток.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела.

Недавно в Бурятии задержали бывшего главу муниципального образования «Баргузинский район» по подозрению в превышении должностных полномочий. В период с 2019 по 2024 год он заставлял подчиненных оплачивать коммунальные счета его служебной квартиры. Средства на это выделялись из бюджета.

Суд признал виновной министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову в превышении должностных полномочий и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. Она заключала госконтракты с предпринимателем без конкурса.

Ранее суд арестовал замруководителя ФАС в Татарстане Яфизова.