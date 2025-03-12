В Бурятии задержали экс-главу района, который заставлял подчиненных оплачивать ЖКУ

Экс-главу района в Бурятии задержали по подозрению в превышении полномочий

В Бурятии задержали бывшего главу муниципального образования «Баргузинский район» по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год подозреваемый, занимая должность в районной администрации, проживал в служебной квартире, находящейся в собственности муниципалитета, и заставлял подчиненных оплачивать коммунальные услуги из бюджетных средств. Таким образом ущерб бюджету муниципального образования составил 270 тысяч рублей.

Экс-главу МО поместили в СИЗО до избрания меры пресечения.

Речь идет о Михаиле Мишурине, которого в декабре прошлого года уволили из-за пьяного ДТП. Занимая на тот момент должность главы Баргузинского района, Мишурин сел за роль в состоянии алкогольного опьянения.

Приказ об увольнении подписал губернатор Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, Мишурин не только пьяным попал в аварию, но и пытался подделать результаты медицинской экспертизы. Его уволили в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что на Кубани чиновницу обвинили в незаконном изменении границ санатория.