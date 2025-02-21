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Суд арестовал замруководителя ФАС в Татарстане Яфизова

Суд арестовал замглавы ФАС в Татарстане Яфизова по делу о превышении полномочий
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tatarstan.ru

Суд арестовал заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Татарстане Алмаза Яфизова до 18 апреля по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает издание «Реальное время».

34-летний мужчина был задержан утром 19 февраля. С февраля 2019 года он курировал работу отдела контроля закупок и отдела контроля органов власти ФАС, в ведомстве он работает с 2013 года.

Сообщается, что сейчас Яфизову грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в выдаче незаконных предписаний в адрес Минэкологии Татарстана по торгам на право разработки песчаного карьера «Елабужский» и препятствовании получению контрактов победителями аукционов, которое якобы привело к упущенной выгоде для бюджета в размере 420 тысяч рублей налоговых поступлений и не менее 37,7 млн рублей неналоговых.

Защита Яфизова указывает на то, что показания свидетелей не подтверждают причастность чиновника к преступлению, и намерена обжаловать решение об его аресте.

До этого в Татарстане заподозрили полицейского в сбыте наркотиков. По данным следствия, страж порядка предложил знакомому купить у него наркотик за пять тысяч рублей, потенциальный покупатель отказался от предложения и обратился к коллегам полицейского с заявлением.

Ранее в Татарстане приняли закон против пропаганды чайлдфри.

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