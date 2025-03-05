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Глава министерства труда и соцразвития Северной Осетии получила условный срок

В Северной Осетии министр труда получила условный срок за превышение полномочий
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region15.ru

Суд признал виновной министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову в превышении должностных полномочий и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона на официальном сайте.

Айдарову признали виновной по уголовной статье о превышении должностных полномочий.

Суд установил, что она, находясь в сговоре с предпринимателем и должностными лицами подведомственных ей учреждений, заключала госконтракты без последующих процедур.

Уточняется, что с января 2022 по май 2023 года Айдарова заключила контракт на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными детьми на 50 миллионов рублей с одним поставщиком.

Айдарову арестовали в сентябре прошлого года. По итогам проверки, проведенной региональным управлением Федеральной службы безопасности в сотрудничестве с прокуратурой и следственным управлением МВД, было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.

В прошлом году cледователи СК РФ направили в суд девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях — на 14,4% больше, чем в 2023 году.

Ранее в Генпрокуратуре перечислили способы противодействия коррупции.

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