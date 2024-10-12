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Блогер Литвин ударил по лицу фаната команды Басты в Медиалиге

Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги

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mikhail_litvin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Михаил Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Об этом сообщает Sport24.

Команда Литвина — Lit Energy — играет с клубом СКА, президентом которого является Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Баста вмешался в происходящее, во время продолжающейся словесной перепалки он заявил Литвину, что фанаты команды блогера первыми начали скандировать оскорбительные кричалки, после чего музыкант отправился успокаивать остальных участников конфликта.

Из-за произошедшего инцидента матч был временно приостановлен.

Команды встречались в первом туре турнира, тогда победа досталась команде Басты. Основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти игроки СКА оказались точнее. Матч состоялся 1 сентября.

Ранее экс-глава «Локомотива» призвал вернуть пиво на стадионы.

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