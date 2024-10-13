«Интернет помнит все»: Мизулина напомнила блогеру Литвину о службе в армии

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отреагировала на драку с участием блогера Михаила Литвина на матче Медиалиги. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Создатель дурацкого тренда про кондиции, инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи — он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?» — написала Мизулина.

Затем она опубликовала видео, где Литвин признается в покупке военного билета.

«Подписчики прислали. Интернет помнит все», — добавила Мизулина.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Днем 12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Ранее Литвин подтвердил, что его задержали после нападения на болельщика в Медиалиге.