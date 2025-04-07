Зеленский одобрил закон о пересмотре решений ЕСПЧ на Украине после 10 лет

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил закон, разрешающий судам страны пересматривать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по истечении срока в 10 лет. Об этом пресс-служба Верховной рады Украины сообщила в своем Telegram-канале.

«Документом предусматривается, что срок для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам можно восстановить, если ЕСПЧ принял решение после 10-летнего срока», — указано в сообщении.

Отмечается, что раньше такие дела не рассматривались и это «ограничивало право на судебную защиту».

В марте ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе. Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

Ранее ЕСПЧ потребовал разъяснений по закрытию границы с РФ Финляндией.