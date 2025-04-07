В Крыму арестовали члена неонацистской ячейки

В Крыму арестовали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть в Симферополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

«По ходатайству следствия судом юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

О задержании подозреваемого Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщала утром 28 марта. По данным ведомства, он связался с главарем украинской террористической организации, который дал ему задание поджечь мечеть за $1 тыс. В ФСБ отметили, что задержанному 18 лет. Он уже был причастен к нападению на граждан, порче имущества и экстремизму.

Позднее появилось видео задержания. На кадрах видно, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят на территорию частного домовладения. После этого они задерживают подозреваемого. Впоследствии мужчину доставили на допрос. Во время беседы подозреваемый объясняет свои планы ненавистью на национальной почве.

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