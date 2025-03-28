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ФСБ задержала неонациста, который собирался поджечь мечеть

ФСБ: в Крыму член террористической организации собирался поджечь мечеть
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РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, задержанному 18 лет. Он уже был причастен к нападению на граждан, порче имущества и экстремизму.

В доме подозреваемого провели обыски и нашли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи. Также сотрудники ФСБ изучили телефон молодого человека и выяснили, что он администрирует в Telegram аккаунт и канал антироссийской и неонацистской направленности.

В ФСБ добавили, что задержанный связался с главарем украинской террористической организации, который дал ему задание поджечь мечеть за $1 тыс.

До этого пресс-служба ФСБ сообщала, что спецслужбы Украины, действовавшие под прикрытием американской RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО), вербовали россиян, предлагая им около тысячи долларов за информацию о Вооруженных силах России.

Ранее ФСБ заявила о срыве терактов в местах дислокации российских военных.

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