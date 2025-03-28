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Появилось видео задержания обвиняемого в планировании поджога мечети в Крыму

ФСБ показала видео задержания неонациста, собиравшегося поджечь мечеть в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видеоролик, на котором показан процесс задержания члена террористической неонацистской организации, планировавшего поджечь мечеть в Крыму. Соответствующие кадры распространил ТАСС.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят на территорию частного домовладения. После этого они задерживают подозреваемого. Впоследствии мужчину доставили на допрос. Во время беседы подозреваемый объясняет свои планы ненавистью на национальной почве.

В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, средства связи и аэрозольную краску зеленого цвета.

О задержании подозреваемого ФСБ сообщала утром 28 марта. По данным ведомства, он связался с главарем украинской террористической организации, который дал ему задание поджечь мечеть за $1 тыс. В ФСБ отметили, что задержанному 18 лет. Он уже был причастен к нападению на граждан, порче имущества и экстремизму.

Ранее жителя Смоленской области задержали за призывы к геноциду русских.

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