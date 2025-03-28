Жителя Смоленской области задержали за призывы к геноциду русских

Жителя Смоленской области, выступающего против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, задержали за призывы истреблять русское население целыми семьями. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина добавился в различные проукраинские и эмигрантские сообщества в одном из мессенджеров и поддерживал слова о применении насилия в сторону жителей России, в том числе детей и пенсионеров.

«Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей», — рассказали в УФСБ.

После задержания мужчина заявил о ненависти к русскому народу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году за аналогичное преступление к двум годам колонии приговорили 42-летнего жителя Магадана. Мужчина активно поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в Telegram призывал устроить расправу над русскими. По данным следственного комитета России, комментарии, содержащие публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, он публиковал в мессенджере с 1 октября по 30 декабря 2023 года.

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских детей.