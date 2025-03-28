Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Смоленской области задержали за призывы к геноциду русских

ФСБ: жителя Смоленской области задержали за призывы истреблять русских
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Смоленской области, выступающего против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, задержали за призывы истреблять русское население целыми семьями. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина добавился в различные проукраинские и эмигрантские сообщества в одном из мессенджеров и поддерживал слова о применении насилия в сторону жителей России, в том числе детей и пенсионеров.

«Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей», — рассказали в УФСБ.

После задержания мужчина заявил о ненависти к русскому народу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году за аналогичное преступление к двум годам колонии приговорили 42-летнего жителя Магадана. Мужчина активно поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в Telegram призывал устроить расправу над русскими. По данным следственного комитета России, комментарии, содержащие публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, он публиковал в мессенджере с 1 октября по 30 декабря 2023 года.

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами