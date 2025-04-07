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Названа причина громких звуков в Мелитополе

Рогов назвал уничтожение боеприпасов причиной звуков взрывов в Мелитополе
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РИА Новости

Жители Мелитополя в Запорожской области могут слышать взрывы, причиной громких звуков является контролируемое уничтожение боеприпасов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты осуществляют подрыв боеприпасов на полигоне, который расположен в пригороде. При этом соблюдаются все меры безопасности.

«В информационных помойках ЗеРейха традиционно будут разгоняться вбросы чуть ли не об обстреле и пр. Все это не соответствует действительности», — написал Рогов.

9 февраля Рогов рассказал, что Запорожской области мужчина пенсионного возраста смог избежать попадания украинского беспилотника в свой автомобиль, совершив резкий маневр. Инцидент произошел на трассе Мелитополь — Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта. По словам Рогова, водитель Skoda заметил приближающийся беспилотник в зеркале заднего вида и успел изменить траекторию движения. Дрон ударился в дорожное полотно, не задев машину.

Ранее ВСУ нанесли удар по высоковольтной подстанции в Запорожской области.

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