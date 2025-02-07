ВСУ нанесли удар по высоковольтной подстанции в Запорожской области

Украинские военнослужащие атаковали высоковольтную электрическую подстанцию в городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по инфраструктурному объекту утром 7 февраля. В результате сооружение получило множественные повреждения. Оперативный персонал подстанции при этом не пострадал, подчеркивается в заявлении. Рогов добавил, что в связи с атакой на территории региона могут наблюдаться временные отключения света.

Министерство энергетики Запорожской области в официальном Telegram-канале попросило местных жителей проявить понимание в случае отключения света. В ведомстве уточнили, что в течение суток примут все необходимые меры для ликвидации последствий удара со стороны ВСУ.

4 февраля украинский дрон ударил по школьному автобусу в Запорожской области. В салоне находились 20 детей и двое взрослых, включая водителя. В результате атаки пострадали шесть человек — находившийся за рулем мужчина и пять несовершеннолетних.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о состоянии раненых после удара беспилотника по школьному автобусу.