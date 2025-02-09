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В Запорожье пенсионер обманул украинский беспилотник

Рогов: в Запорожье пенсионер на автомобиле обманул беспилотник ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Запорожской области мужчина пенсионного возраста смог избежать попадания беспилотника в свой автомобиль, совершив резкий маневр. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Инцидент произошел на трассе Мелитополь–Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта.

По словам Рогова, водитель Skoda заметил приближающийся беспилотник в зеркале заднего вида и успел изменить траекторию движения.

«Дрон ударился в дорожное полотно, не задев машину. Оператор устройства видел, что это гражданский автомобиль с мирными людьми», — подчеркнул он.

Рогов отметил, что подобные случаи стали частью повседневной жизни в прифронтовых районах.

«Жители Запорожской области учатся быстро реагировать на угрозы, включая атаки с воздуха», — сказал он.

Вечером 9 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили обстрелы Запорожской области, в результате чего повреждения получило высоковольтное оборудование.

Ранее украинский дрон сбросил взрывчатку на жилые дома в белгородском селе.

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