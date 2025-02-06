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Турцию призвали ориентироваться на обеспеченных путешественников

Глава TTYD Нарин призвала Турцию ориентироваться на богатых туристов
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Shutterstock

Турции необходимо ориентироваться на обеспеченных путешественников, чтобы сделать туризм устойчивым. Об этом заявила председатель Ассоциации инвесторов туризма (TTYD) Турции Оя Нарин на панельной сессии туристической выставки EMİTT, пишет РИА Новости.

«Чтобы сделать туризм устойчивым, мы должны выбрать более роскошные направления, ориентированные на туристов с высоким уровнем дохода», — отметила она.

По мнению Нарин, $900 на туриста «уже не подходят», поэтому нужно, чтобы путешественник тратил $1300-1400, чтобы достичь цели в $132 млрд доходов от туриндустрии к 2032 году.

1 февраля сообщалось, что Россия стала лидером турпотока в Турцию по итогам 2024 года. В прошлом году граждане РФ совершили 6 710 198 поездок в Турцию. Это на 400 тыс. больше, чем годом ранее. То есть на 6,3% больше, чем в с 2023 году. Доля российского рынка составила 12,75%.

16 ноября 2024 года президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих может плохо сказываться не только на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.

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