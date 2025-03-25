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Оплата по QR-кодам в Турции упростит платежи для туристов

РИА: готовность банков РФ на QR-коды в Турции упростит платежи для туристов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Оплата по QR-коду в Турции упростит процесс расчетов для российских туристов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на турецком финансовом рынке.

Некоторые банки РФ ранее начали внедрять подобные платежи на территории Турции.

«В условиях западных санкций такие инициативы могут упростить процесс расчетов для российских туристов в Турции — популярнейшем для них направлении отдыха», — сказал источник агентства.

По его словам, на это рассчитывались соглашения между РФ и Турцией. Упрощение платежей может стимулировать увеличение числа поездок российских туристов в Турцию, так как отсутствие сложности в расчетах всегда привлекательно, добавил он.

В январе чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщал, что антироссийские санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции.

Ранее сообщалось, что банки Турции перестанут выдавать карты MasterCard.

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