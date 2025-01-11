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Байден все еще верит в победу Украины

Байден заявил, что существует «реальный шанс» победы Украины над Россией
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Президент США Джо Байден утверждает, что в настоящее время Владимир Путин якобы находится «в плохой ситуации», а у Украины все еще есть шансы победить Россию. С таким заявлением он выступил после объявления о новых санкциях со стороны Вашингтона и Лондона против Москвы, передает n-tv.

Он утверждает, что необходимо не давать России никакой «свободы действий». По его словам, существует «реальный шанс», что Украина одержит победу над Россией, если продолжит получать поддержку от стран Запада.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Представители администрации президента США Джо Байдена выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля. Кроме того, уходящая администрация ожидает, что новые меры приведут к дальнейшему росту ключевой процентной ставки Банка России, что негативно скажется на бизнес-среде в стране.

Ранее Байден заявил, что не собирается исчезать после ухода с поста президента.

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