Эксперт предупредил, что ряд стран НАТО готовят провокации против Калининграда

Германия, Польша и Литва готовят провокации в отношении Калининградской области. С таким предупреждением в беседе с News.ru выступил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что «некоторые лица» уже высказывали претензии на российский регион, особенно поляки и литовцы. По его словам, эти страны могут попытаться заблокировать российские суда в Финском заливе.

Эксперт также отметил, что страны НАТО могут попытаться блокировать и сухопутный транзит. Военный напомнил и о предстоящих военных учениях Североатлантического альянса.

«Будут проводиться учения НАТО, в Литве разместят полноценную бригаду Бундесвера, это о многом говорит. От своих претензий не отказывается и Германия, потому что это была столица Восточной Пруссии, воронья много. Провокации могут быть и против Белоруссии. На Балтике в этом году будет напряженная ситуация со стороны Литвы и Польши», — констатировал Дандыкин.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что военная эскалация «раздувается» вокруг Калининградской области. По его словам, в польском городе Гданьске, который находится в 50 км от Калининградской области, появляются танки, танковые колонны также «шли по окружной дороге вокруг Варшавы».

Ранее Байден заявил, что существует «реальный шанс» победы Украины над Россией.